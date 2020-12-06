6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речице собака застряла за железобетонной перегородкой - спасатели пришли на помощь. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

"4 декабря в 11.50 в службу спасения по телефону 101 поступило сообщение о том, что по улице Железнодорожной собака забралась под фундамент жилого дома и самостоятельно выбраться не может. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что собака находится под полом дома за железобетонной перегородкой подвального помещения", - рассказали в ведомстве.

Работники МЧС при помощи специального инструмента извлекли животное. Его состояние было удовлетворительным, ветеринарная помощь не требовалась.-0-