В Речице спасатели вызволили кошку из моторного отсека автомобиля

Фото Гомельского областного управления МЧС
13 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Речицкие спасатели помогли извлечь кошку из моторного отсека автомобиля, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Вечером 12 ноября автолюбитель завел машину и услышал мяуканье. Водитель сразу же заглушил авто. Выяснилось, что в моторном отсеке между натяжными роликами и ремнем генератора оказалась зажата лапа кошки. Мужчина попытался сам достать животное, но ничего не вышло. За помощью обратился к работникам МЧС.
Спасатели вызволили кошку и передали хозяйке.-0-
Фото Гомельского областного управления МЧС