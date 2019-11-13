В Речице спасатели вызволили кошку из моторного отсека автомобиля

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 13 ноября 2019
Минск Малооблачно +11°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:34 Началась поставка оборудования для модернизации информационных сетей в "Брузгах" и "Берестовице" Регионы
12:33 Возможность снижения цен на роуминг в ЕАЭС обсуждена на Коллегии ЕЭК Экономика
12:31 ЕЭК продолжит мониторинг цен на попавшую под антидемпинговые меры продукцию Экономика
12:29 В Беларуси формируется межведомственная персонифицированная база данных по учету инвалидов Общество
12:29 Осторожное сближение с ЕС и Россия как основной союзник - Макей о приоритетах внешней политики Беларуси Политика
12:27 Водитель новополоцкого предприятия крал топливо Происшествия
12:24 Звезды белорусской эстрады выступят на избирательных участках Минска 17 ноября Регионы
12:24 Сотрудничество антимонопольных органов помогает конкуренции на глобальных рынках - Колтович Экономика
12:13 Румак: пока только 60% людей с инвалидностью, имеющих рекомендации к труду, работают Общество
12:11 В Речице спасатели вызволили кошку из моторного отсека автомобиля Происшествия
12:11 Уголовное дело блокировавшего компьютеры белорусов россиянина направлено в РФ Происшествия
12:04 Беларусь и Австрия будут сотрудничать в развитии зеленой экономики Экономика
11:57 Аутентичная кухня, песни "в перехлест" и бытовые танцы - полоцкий этнофест собирает друзей Культура
11:53 Фура протаранила легковушку под Лидой Происшествия
11:52 Бесправник на Opel сбил женщину в Глубокском районе Происшествия
11:50 В Китае создали сверхкрупный морской ветрогенератор Технологии
11:50 Хоккеисты гродненского "Немана" отправились на полуфинал Континентального кубка IIHF Спорт
11:48 Рафаэль Надаль сыграет с Даниилом Медведевым на итоговом турнире АТР Спорт
11:44 Наблюдатели от МПА СНГ 17 ноября будут мониторить выборы в Беларуси и за ее пределами Политика
11:41 Многодетные семьи получат квартиры в новом микрорайоне Минска Лошица-8 в середине 2020 года Регионы
11:36 Сериал "Друзья" может получить продолжение Калейдоскоп
11:35 Россиянин за попытку ввоза в Беларусь гашиша приговорен к 14 годам колонии Происшествия
11:35 Индекс развития конкуренции в Беларуси озвучат в декабре-январе Экономика
11:30 Облачно и до +13°С будет в Беларуси 14 ноября Общество
11:27 Наводнение в Венеции стало самым сильным с 1966 года В мире
11:22 Выстроил в ряд и угрожал пистолетом: в Гомеле хулигана приговорили к 6 годам колонии Происшествия
11:14 Белорусские спортсмены на Олимпиаду в Токио могут завоевать около 100 лицензий Спорт
11:11 Театр эстрады приглашает 13 декабря на "Новогодний голубой огонек" Афиша
11:05 Председатель Минского городского избиркома рассказал, какие ошибки допускали кандидаты в депутаты Регионы
10:58 Число оформленных на Минской региональной таможне деклараций в январе-октябре увеличилось на 23% Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
13 ноября 2019, 12:11

В Речице спасатели вызволили кошку из моторного отсека автомобиля

Фото Гомельского областного управления МЧС
Фото Гомельского областного управления МЧС

13 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Речицкие спасатели помогли извлечь кошку из моторного отсека автомобиля, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Вечером 12 ноября автолюбитель завел машину и услышал мяуканье. Водитель сразу же заглушил авто. Выяснилось, что в моторном отсеке между натяжными роликами и ремнем генератора оказалась зажата лапа кошки. Мужчина попытался сам достать животное, но ничего не вышло. За помощью обратился к работникам МЧС.

Спасатели вызволили кошку и передали хозяйке.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
автомобиль животные МЧС Речица
Новости рубрики Происшествия
Фото СК Водитель новополоцкого предприятия крал топливо
Фото из архива Уголовное дело блокировавшего компьютеры белорусов россиянина направлено в РФ
Фото из VK-аккаунта УГАИ УВД Гродненского облисполкома Фура протаранила легковушку под Лидой
Фото УГАИ МВД Бесправник на Opel сбил женщину в Глубокском районе
Фото из архива Россиянин за попытку ввоза в Беларусь гашиша приговорен к 14 годам колонии
Фото из архива Выстроил в ряд и угрожал пистолетом: в Гомеле хулигана приговорили к 6 годам колонии
Главное
Александр Лукашенко и Александр Ван дер Беллен Близость подходов и проекты на миллиард - Лукашенко заявил о намерении углубить отношения с Австрией
Румас: дорожные карты с РФ будут подписаны, только если интересы Беларуси будут учтены
Осторожное сближение с ЕС и Россия как основной союзник - Макей о приоритетах внешней политики Беларуси
"Парк Челюскинцев": престиж и комфорт в самом центре столицы
Топ-новости
Лукашенко рассказал австрийскому бизнесу о главных принципах в сотрудничестве с Беларусью
Белорусская олимпийская чемпионка Надежда Скардино стала мамой
Ван дер Беллен: Австрия ценит интерес Беларуси к углублению отношений, и он взаимен
БЕЛТА и индонезийская медиасеть Jawa Pos заключили соглашение о сотрудничестве
Румак: пока только 60% людей с инвалидностью, имеющих рекомендации к труду, работают
Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G
Белорусские спортсмены на Олимпиаду в Токио могут завоевать около 100 лицензий
Караник: зарплата медиков к 2025 году увеличится вдвое
МВД: избирательная кампания в Беларуси проходит в спокойном режиме
Минское "Динамо" по буллитам победило "Торпедо", прервав 11-матчевую проигрышную серию в чемпионате КХЛ
ГАИ напомнила правила безопасного вождения в туман
Число внезапных проверок с выходом войск к границе за три года возросло в два раза - Равков
Сивак: финансовая поддержка обновления парка городского транспорта гарантирована
Перечень запрещенных наркотиков и психотропов расширен в Беларуси
Возможность получить скидку на платное обучение могут предоставить отслужившим в армии
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.