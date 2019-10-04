В Речице столкнулись фургон и мотоцикл - девушка-байкер в реанимации

Фото УВД Гомельского облисполкома
4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице при столкновении автомобиля ГАЗ и мотоцикла тяжелые травмы получила водитель "Сузуки", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла днем 3 октября. 26-летний водитель ГАЗа при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу. Избежать столкновения не удалось. "Сузуки" управляла 24-летняя девушка. В ДТП она получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимацию Речицкой центральной райбольницы.-0-