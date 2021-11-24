В Речице суд вынес приговор за смертельное ДТП

24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Речицкого района вынес приговор по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Обвиняемым по делу проходил ранее не судимый житель Минска.

По данным суда, в августе этого года мужчина на IVECO ехал по Речице. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не учел интенсивность движения, не снизил скорость и сбил пешехода преклонного возраста. Женщина получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась.

Приговором суда водитель признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании ч.2 ст.317 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также на 5 лет он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто.

Владелец IVECO - организация - в пользу потерпевшей стороны и гражданского истца должен возместить по Br50 тыс. морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-