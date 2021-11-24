В Речице суд вынес приговор за смертельное ДТП

24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Речицкого района вынес приговор по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.
Обвиняемым по делу проходил ранее не судимый житель Минска.
По данным суда, в августе этого года мужчина на IVECO ехал по Речице. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не учел интенсивность движения, не снизил скорость и сбил пешехода преклонного возраста. Женщина получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась.
Приговором суда водитель признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании ч.2 ст.317 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также на 5 лет он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто.
Владелец IVECO - организация - в пользу потерпевшей стороны и гражданского истца должен возместить по Br50 тыс. морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-