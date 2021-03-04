4 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице в частном доме найдено тело женщины. Она могла погибнуть от вспышки паров легковоспламеняющейся жидкости при розжиге печи, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Днем 3 марта в службу спасения обратилась местная жительница с просьбой помочь открыть дверь дома. "События развивались следующим образом: сестра пришла в гости к женщине и через окно увидела ее на полу в кухне без признаков жизни, после чего сообщила в РОВД, скорую медицинскую помощь и МЧС", - рассказали в УМЧС.

После вскрытия дверей работники МЧС нашли на полу в кухне пенсионерку со следами горения одежды и ожогами рук, лица, тела. Горения и задымления в доме не было.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов и неосторожное обращение с огнем. Проверку проводит Речицкий РОСК.-0-