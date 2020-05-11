В Речице вынесли приговор двум женщинам за незаконный оборот психотропа

11 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Речицкого района вынес приговор в отношении двух женщин, обвиняемых в незаконном обороте психотропа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

Одну из оказавшихся на скамье подсудимых ранее привлекали к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотиков. На это раз она приобрела не менее 0,1672 г альфа-РVР. Часть психотропа употребила, а оставшуюся хранила и перевозила в автомобиле. Позже нашла покупательницу на свой товар. Договорились о встрече в одном из магазинов Речицы, где и состоялась сделка. Продано не менее 0,0975 г альфа-РVР.

Сбытчицу суд признал виновной по ч.3 ст.328. С учетом неотбытого наказания по приговору суда Железнодорожного района Гомеля от 22 апреля 2019 года ее приговорили к восьми годам и одному месяцу исправительной колонии в условиях общего режима, а также к штрафу в Br2,7 тыс. (100 базовых величин). Также она должна пройти курс лечения синдрома зависимости от наркомании.

Покупательница психотропа на основании ч.1 ст.328 УК приговорена к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-