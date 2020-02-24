В Речице вынесли приговор отцу, избившему семилетнюю дочь

24 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Речицкого района рассмотрел уголовное дело в отношении жителя района, обвиняемого в истязании 7-летней дочери, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

Мужчине было предъявлено обвинение по ч.2 ст.154 УК. По данным суда, в середине сентября он предъявил претензии девочке за то, что без разрешения педагогов принесла домой книгу из школы. "Испугавшись отца, дочка не стала отвечать на его вопросы. Тогда обвиняемый, удерживая девочку, начал бить ее руками, ремнем и ивовой веткой по лицу и разным частям тела", - рассказали в облсуде. Потерпевшей причинены повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.

Приговором суда 38-летний мужчина признан виновным в истязании несовершеннолетнего ребенка. Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-