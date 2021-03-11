В Речице вынесли приговор по делу об оскорблении Президента и представителя власти

11 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Речицкого района рассмотрел в закрытом судебном заседании уголовное дело об оскорблении Президента и представителя власти, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Фигуранту по делу было предъявлено обвинение по ч.1 ст.368, ст.369 УК.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в публичном оскорблении Президента Республики Беларусь. На основании ч.1 ст.368 УК он приговорен к одному году лишения свободы. Также признан виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. На основании ст.369 УК назначено наказание в виде ареста на срок 3 месяца.

Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-