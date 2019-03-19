В Речице задержали вора по оставленному на месте преступления лекарственному флакону

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речице на месте преступления вор оставил милиции подсказку, по которой его и нашли, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

3 марта в милицию обратилась жительница райцентра с заявлением о краже имущества из ее дачного дома. Хозяйка пояснила, что разбито окно, похищены две чугунные створки и одежда. При осмотре места происшествия милиционеры обратили внимание на флакон из-под лекарств, который лежал на полу. Женщина заявила, что это не ее лекарство.

"На флаконе имелись фамилия и инициалы, а также место, где он был выдан. Остальное для оперативников оказалось делом техники. Выяснилось, что кражу совершил 48-летний мужчина без определенного места жительства. Он уже ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за различные преступления. Наркозависимый лечился от серьезной болезни, для чего и принимал лекарства. Мужчина был задержан", - рассказали правоохранители.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК с максимальным наказанием до 4 лет лишения свободы.-0-