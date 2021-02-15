В Речице завмагазином мебели присвоила почти Br60 тыс.

15 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице заведующая магазином совершила хищение на сумму почти Br60 тыс., сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

Инвентаризация в магазине вскрыла крупную недостачу товара. Отсутствовала также выручка от продажи мебели.

Оперативники ОБЭП Речицкого РОВД установили причастность к этому заведующей. "С апреля 2018 года по сентябрь 2020-го она составляла фиктивные договора купли-продажи и товарно-транспортные накладные об отпуске товара. После его реализации деньги забирала себе. В общей сложности речь идет о сумме почти в Br60 тыс.", - рассказали в УВД. Часть ущерба женщина уже возместила.

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями.-0-