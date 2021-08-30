В Речице женщина-водитель попала под колеса своего автомобиля и погибла

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице во время маневра бесправница выпала из авто и погибла, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Дорожная авария произошла на ул.Садовой 29 августа примерно в 23.00. По предварительной информации, 31-летняя женщина, не имеющая права управления транспортными средствами, при движении на Nissan задним ходом из дворовой территории не учла особенности автомобиля - неисправность запорного устройства водительской двери. "Вывернув колесо влево, женщина выпала из салона под переднее левое колесо", - рассказали в областной Госавтоинспекции.

С травмами женщину госпитализировали в Речицкую ЦРБ, где она скончалась, не приходя в сознание. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, проводится проверка.

В выходные дни на территории Гомельской области сотрудники ГАИ выявили около 1,3 тыс. нарушений ПДД. При этом зафиксировано 22 факта управления авто нетрезвыми водителями, 37 фактов нарушения правил проезда пешеходных переходов. В 53 случаях за рулем были бесправники. Кроме того, 108 водителей привлечены к административной ответственности за неиспользование ремней безопасности и 41 водитель - за нарушение правил перевозки несовершеннолетних в транспортных средствах.-0-