В Речицком районе 15-летний водитель пытался скрыться от ГАИ

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе сотрудники ГАИ преследовали автомобиль, за рулем которого был 15-летний водитель. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

12 июня около 6 утра в Речице на пересечении улиц Советская и Чапаева сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль "Лянча", пассажир и водитель которого не были пристегнуты ремнями безопасности. Требования инспекторов остановиться водитель проигнорировал. Включив проблесковые маячки, милиционеры стали преследовать машину.

Уходя от погони, водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения: игнорировал сигналы светофоров, требования дорожных знаков и разметки. "Он создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения: скорость достигала 100 км/ч", - отметила Ольга Чемоданова.

Выехав на трассу Речица - Горваль - Василевичи, беглец препятствовал обгону. "Инспекторы ГАИ неоднократно предупреждали его об использовании табельного оружия, однако безрезультатно. После предупредительных выстрелов в воздух последовали прицельные по колесам. С пробитым задним колесом авто остановилось", - рассказала пресс-секретарь.

Выяснилось, что за рулем был 15-летний гражданин России. По предварительной информации, он гостил у родственников в Речице и без спросу взял автомобиль. Пассажиром оказался 17-летний учащийся одного из гомельских учреждений образования, который также находился в гостях у родных.

Милиция проводит проверку. Информацию о правонарушении направят в комиссию по делам несовершеннолетних.-0-