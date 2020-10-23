В Речицком районе автомобиль покатился и наехал на ребенка

23 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе автомобиль наехал на ребенка, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Происшествие случилось 22 октября примерно в 8.00 в деревне Озерщина. 33-летний водитель "Опеля" выехал из двора частного дома, поставил на ручник машину и вышел из авто. Стоявший под уклоном автомобиль покатился и наехал на четырехлетнего мальчика.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в областную больницу.-0-