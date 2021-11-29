В Речицком районе бесправник погиб в ДТП

Фото МВД
29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе в ДТП погиб 20-летний бесправник, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал МВД Беларуси.
Трагический случай произошел 28 ноября около 2 часов ночи. Не имеющий права управления молодой человек на автомобиле "Альфа Ромео" ехал по автодороге Василевичи - Рассвет Речицкого района.
По предварительной информации, 20-летний водитель не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где врезался в придорожные деревья.
Водитель скончался на месте происшествия.-0-