27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе горело придорожное кафе "Надежда", сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Бармен заведения сообщил спасателям о возгорании на втором этаже кафе 26 августа в 23.54. До прибытия подразделений МЧС бармен и повар самостоятельно вышли из здания. Они не пострадали, в медицинской помощи не нуждались.

В момент возникновения пожара посетителей в кафе не было.

Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество в здании. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-