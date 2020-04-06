В Речицком районе гостьи предложили пенсионеру сделать прививку от коронавируса и похитили деньги

6 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В деревне Козье Речицкого района у пожилого мужчины похитили деньги, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Три женщины зашли в дом к 83-летнему мужчине, поинтересовались самочувствием, уточнили, нет ли температуры. Они предложили сельчанину сделать прививку от коронавируса. Когда он отказался, посетительницы попросили его написать отказ от вакцинации и ушли.

После визита пенсионер проверил свои сбережения - исчезло Br750. Он обратился в милицию.

"Посетительниц вскоре задержали. Вместе с двумя мужчинами они отъехали от деревни примерно на 30 км в сторону Светлогорска", - рассказали в УВД.

Большая часть суммы была изъята. Поверяется причастность женщин к аналогичным преступлениям.-0-