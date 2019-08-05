В Речицком районе легковушка сбила трехлетнюю девочку

5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трехлетняя девочка пострадала в ДТП в Речицком районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 3 августа примерно в 12.35 в деревне Короватичи. 30-летняя водитель "Рено Сандеро" сбила девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть из-за припаркованного грузовика.

Ребенка госпитализировали в реанимацию центральной райбольницы.-0-