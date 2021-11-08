В Речицком районе легковушка врезалась в выбежавшего на дорогу лося

8 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе лось внезапно выбежал на дорогу перед легковушкой. Есть пострадавшие, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло вечером 7 ноября на 90-м км автодороги М10 граница РФ - Гомель - Кобрин. 23-летний водитель на автомобиле "Фольксваген Пассат" врезался во внезапно выбежавшего на дорогу лося, после чего легковушка вылетела в кювет.

По данным УГАИ, в ДТП серьезные травмы получила 21-летняя девушка-пассажир. Ее госпитализировали в реанимацию. Водителя также доставили в больницу.

В областной Госавтоинспекции напоминают: соблюдение скоростного режима - залог безопасности на дороге. "В темное время суток на загородных дорогах выбирайте не ту скорость, которая максимально допустима, а ту, при которой будете чувствовать себя уверенно и в случае опасности сможете вовремя затормозить. При наличии передних "противотуманок" используйте их совместно с ближним или дальним светом фар. Это усилит световой поток и подсветит обочины, что позволит заблаговременно увидеть дикое животное", - подчеркнули в УГАИ.-0-