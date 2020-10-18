18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе мужчина получил ожоги из-за разрыва отопительного котла, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"17 октября в районную больницу в Речице был доставлен истопник из деревни Яновка. Мужчина работал в школьной котельной, которую обслуживает райжилкомхоз. В результате повышения давления в системе разорвался сварный шов котла", - говорится в сообщении МЧС. Сельчанин получил травмы различной тяжести, в том числе ожоги горячей водой.

Здание котельной не повреждено. На работу детского сада-школы случившееся не повлияло.-0-