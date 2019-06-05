В Речицком районе нашли двух потерявшихся в лесу пенсионерок

5 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе спасатели пришли на помощь двум пенсионеркам, заблудившимся в лесу, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о том, что две женщины 1943 и 1944 годов рождения ушли в лес и заблудились, поступила спасателям 4 июня в 16.30. На поиски пропавших выехали работники районных подразделений по ЧС, ОВД и лесхоза со спецтехникой.

В 21.06 женщины вышли на звук спецсигнала автомобиля участкового инспектора милиции, который ехал по лесным дорогам. Их состояние - удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались.

Как уточнили в УВД Гомельского облисполкома, женщины из областного центра приехали на дизеле в Речицкий район за первыми лисичками. Когда поняли, что заблудились, сами набрали номер экстренных служб.

Всего за 2018 год в МЧС по Гомельской области поступило более 30 звонков о потерявшихся людях.-0-