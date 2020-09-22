В Речицком районе нетрезвая женщина перевозила в авто троих детей

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе нетрезвая женщина перевозила в автомобиле троих детей. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники отдела ГАИ Речицкого РОВД 18 сентября обратили внимание на выезжающий с АЗС автомобиль Kia Pride. 41-летняя женщина-водитель перевозила детей с нарушением ПДД. "В салоне находились трое малолетних детей от 6 месяцев до 7 лет, только один из них был в удерживающем кресле. Во время беседы у милиционера появились подозрения, что водитель может быть нетрезва. Женщине предложили пройти медицинское освидетельствование, результат - 1,24 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе", - отметила пресс-секретарь. Такое состояние женщина объяснила проблемами в семье. Вместе с детьми ее отвезли домой.

В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за нарушение правил перевозки детей.

"Мы, взрослые, отвечаем за жизнь и здоровье наших детей. Садясь за руль автомобиля после употребления спиртного, многие забывают об этом. В результате из-за нашей беспечности в ДТП погибают дети", - подчеркнула Ольга Чемоданова.-0-