В Речицком районе пешеход попал под колеса погрузчика

6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе пострадал пешеход, попавший под колеса погрузчика, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло утром 5 декабря. Примерно в 08.25 40-летний водитель погрузчика "Амкадор" наехал на 32-летнего пешехода на 2-м км автодороги Р33 Речица-Хойники. Мужчина шел по проезжей части по ходу движения авто.
Как рассказали в УГАИ, он не был обозначен световозвращающими элементами.
С полученными травмами наезда пострадавший госпитализирован в райбольницу.-0-
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