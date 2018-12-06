В Речицком районе пешеход попал под колеса погрузчика

6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе пострадал пешеход, попавший под колеса погрузчика, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло утром 5 декабря. Примерно в 08.25 40-летний водитель погрузчика "Амкадор" наехал на 32-летнего пешехода на 2-м км автодороги Р33 Речица-Хойники. Мужчина шел по проезжей части по ходу движения авто.

Как рассказали в УГАИ, он не был обозначен световозвращающими элементами.

С полученными травмами наезда пострадавший госпитализирован в райбольницу.-0-