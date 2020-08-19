19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе пятилетний мальчик попал под колеса трактора, с травмами ребенка госпитализировали в реанимацию, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось 17 августа в агрогородке Ровенская Слобода примерно в 17.30. Водитель погрузочно-транспортной машины "Беларус МПТ" с прицепом съезжал на грунтовую дорогу и совершил наезд колесом прицепа на пятилетнего мальчика. Ребенок бежал по обочине и, поскользнувшись, упал на дорогу под транспорт.

Мальчик получил травмы, его госпитализировали в реанимационное отделение Речицкой центральной райбольницы.

Еще в одном ДТП пострадала шестилетняя девочка. Это случилочь 18 августа в Речице примерно в 17.44. Малышка внезапно выбежала на проезжую часть, и на нее совершил наезд водитель "Мицубиси". С травмами девочку доставили в больницу.

В УГАИ отметили, что на территории Гомельской области за 7 месяцев этого года количество ДТП с участием несовершеннолетних снизилось по сравнению с январем-июлем 2019-го - с 29 до 24. Однако в августе наблюдается рост происшествий с участием детей, уже зарегистрировано 7. Госавтоинспекция просит всех взрослых участников дорожного движения быть более внимательными и осторожными на дороге в отношении детей.-0-