В Речицком районе под колесами авто погиб пешеход

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ДТП со смертельным исходом произошло в Речицком районе ночью 18 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Примерно в 23.10 водитель на BMW ехал по автодороге Р32 Речица-Лоев. "На 25-м км сбил необозначенного световозвращающими элементами 59-летнего мужчину. По предварительной информации, пешеход внезапно вышел на проезжую часть", - рассказали в УГАИ. Мужчина погиб на месте ДТП.

С начала 2020 года в Гомельской области совершено 11 наездов на пешеходов, в результате которых 5 человек погибли и 6 получили различные травмы. При этом 10 ДТП произошли в темное время суток, в которых 8 пешеходов не были обозначены фликерами.

В областной Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют пешеходам и водителям быть максимально внимательными и осторожными на дороге. Фликер (световозвращатель) на одежде - реальный способ уберечься на неосвещенной дороге. Водитель издалека видит яркую световую точку, поэтому шансы заметить пешехода увеличиваются во много раз.-0-