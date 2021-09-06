6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе под колесами легковушки погиб велосипедист. Информацию о ДТП разместила в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Смертельная авария произошла 4 сентября около 22.00 20-летний водитель "Ауди" ехал в Василевичах Речицкого района. "При встречном разъезде с другим автомобилем он совершил наезд на 63-летнего велосипедиста. Последний, по предварительной информации, двигался в попутном направлении", - уточняется в сообщении.

В результате ДТП от полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.-0-