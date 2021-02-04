В Речицком районе при ДТП из автоцистерны вылилось 18 тыс. л технического жира

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4 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе из-за разгерметизации автоцистерны при ДТП разлилось 18 тыс. л технического жира, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.
Сообщение о ДТП с участием трех автомобилей поступило в службу спасения 3 февраля 15.30. В 7 км от деревни Защебье из-за разгерметизации автоцистерны на проезжую часть и обочину автодороги разлился технический жир. "Вылилось 18 тыс. л на протяженности 60 м проезжей части и обочины", - уточнили в управлении. Пострадавших не было.
Работники МЧС помогли смыть технический жир с проезжей части.-0-