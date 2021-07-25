В Речицком районе спасатели деблокировали пострадавшего при ДТП водителя

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 25 июля 2021
Минск Переменная облачность +25°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:21 Площадь лесных пожаров в Карелии возросла до 11 тыс. га В мире
13:15 ФОТОФАКТ: Легкоатлетический пробег памяти Зиновия Колобанова Регионы
12:58 Число жертв наводнения в Китае выросло до 63 В мире
12:47 В Свислочском районе в ДТП погиб мотоциклист Происшествия
12:40 За сутки в Беларуси зарегистрированы 880 пациентов с COVID-19, выписаны 1100 Общество
12:36 Сенат Франции одобрил законопроект о санитарных пропусках В мире
12:21 В России за сутки выявили 24 072 случая заражения коронавирусом В мире
12:15 Китайский тяжелоатлет Ли Фабин стал олимпийским чемпионом в весе 61 кг Спорт
12:09 Марусова об итогах олимпийского турнира: несмотря на то что заняли четвертое место, это большой результат Спорт
11:53 Новый резидент "Великого камня" займется разработками в области искусственного интеллекта Экономика
11:42 Австрийка Анна Кизенхофер выиграла олимпийское золото в групповой шоссейной велогонке Спорт
11:30 В Хорватии в ДТП с автобусом погибли восемь человек В мире
11:24 Японец Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу Спорт
11:17 Тренер белорусской команды по стрельбе из лука: четвертое место на Олимпиаде расцениваю как успех Спорт
11:07 До +31°С ожидается в Беларуси 26 июля Общество
11:03 Беларусь, приняв иракских беженцев, снова демонстрирует свою открытость и человеколюбие - сенатор Общество
10:56 Белорусский стрелок Юрий Щербацевич занял 15-е место на Олимпиаде в Токио Спорт
10:43 "Белпочта" 26 июля проведет акцию "Дружба без границ" Общество
10:34 Белорусские лучницы остановились в шаге от наград Олимпиады в Токио Спорт
10:32 В Гродненской области при пожаре спасли почти 50 т пшеницы Происшествия
10:29 Илья Ивашко вышел в 1/16 финала теннисного турнира Олимпиады в Токио Спорт
10:18 В ГАИ Минска рассказали об участках контроля скорости мобильными датчиками Регионы
10:14 В Речицком районе спасатели деблокировали пострадавшего при ДТП водителя Происшествия
10:02 У южного побережья Китая перевернулось судно В мире
09:59 Белорусские лучницы не прошли в финал и поспорят за бронзу Олимпиады Спорт
09:56 В Могилевском районе горел магазин Происшествия
09:53 Американский пловец Чейз Калиш выиграл золото Олимпиады на дистанции 400 м комплексом Спорт
09:44 Новое наводнение началось на юге Бельгии из-за сильных дождей В мире
09:41 Пловец Илья Шиманович выступит в финальном заплыве олимпийского турнира на 100 м брассом Спорт
09:28 Анастасия Шкурдай стала финалисткой олимпийского турнира по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем Спорт
Все новости
Все новости
Происшествия
25 июля 2021, 10:14

В Речицком районе спасатели деблокировали пострадавшего при ДТП водителя

Фото Гомельского областного УМЧС
Фото Гомельского областного УМЧС

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли водителя, попавшего в ДТП в Речицком районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Как рассказали в областном управлении, сообщение о том, что на трассе Н4162 в четырех километрах от деревни Первомайск произошло ДТП, поступило в службу спасения 25 июля в 03.23. Легковой автомобиль "Рено Лагуна" съехал в кювет и столкнулся с деревом, в результате чего водитель 1989 года рождения оказался зажат в автомобиле.

"Чтобы спасти пострадавшего, наши сотрудники разбили стекло левой передней двери и открыли водительскую дверь для доступа к пострадавшему. Они перекусили инструментом передние стойки автомобиля и отогнули крышу для доступа к зажатому водителю авто. Далее спасатели отодвинули водительское и пассажирское сиденья, отвели спинку пассажирского сиденья в горизонтальное положение и совместно с сотрудником скорой помощи наложили воротник Шанца. После этого пострадавшего извлекли из автомобиля и передали сотрудникам скорой медпомощи", - говорится в сообщении МЧС.

С тяжелой черепно-мозговой травмой пострадавший был госпитализирован в УЗ "Речицкая ЦРБ".-0-

Фото Гомельского областного УМЧС

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область ДТП МЧС Речица
Новости рубрики Происшествия
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома В Свислочском районе в ДТП погиб мотоциклист
Фото из архива В Гродненской области при пожаре спасли почти 50 т пшеницы
Фото из архива В Могилевском районе горел магазин
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома В центре Минска попал под колеса 28-летний водитель электросамоката
Фото из архива Cотрудники ГАИ преследовали 23-летнего бесправника на мотоцикле
УВД Миноблисполкома Трактор и автопоезд столкнулись на автодороге Минск-Дзержинск
Главное
Фото из архива "Главное - темпы и качество" - Лукашенко поставил задачи перед аграриями в период уборочной
Белорусские пожарные используют передовой опыт и современное оснащение - Синявский
За сутки в Беларуси зарегистрированы 880 пациентов с COVID-19, выписаны 1100
Илья Ивашко вышел в 1/16 финала теннисного турнира Олимпиады в Токио
Топ-новости
Фестиваль "Вытокі" в Солигорске получился по-семейному уютным - Виктор Лукашенко
Беларусь, приняв иракских беженцев, снова демонстрирует свою открытость и человеколюбие - сенатор
Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Олимпиады
Новый резидент "Великого камня" займется разработками в области искусственного интеллекта
Анастасия Шкурдай стала финалисткой олимпийского турнира по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем
Боксер Александр Радионов одержал победу в стартовом бою олимпийского турнира
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 56 районах Беларуси
Представители белорусской академической гребли вышли в полуфинал Олимпиады
Китайские спортсмены завоевали три золота и возглавили медальный зачет Олимпиады в Токио
Банк развития в I полугодии предоставил около Br2,2 млрд на поддержку национальной экономики
ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
Новинки техники показало ОАО "Амкодор-КЭЗ" на открытии модернизированных цехов
Они были первыми - о Героях СССР среди партизан комиссаре Бумажкове и командире Павловском
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Берагіня" проходит в Октябрьском
Радикальные мусульмане после событий на границе Литвы вряд ли останутся безучастными - мнение
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.