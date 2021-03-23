В Речицком районе в Днепре утонула девочка

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23 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе в реке Днепр утонула девочка 2018 года рождения, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Информация об утонувшем ребенке поступила из деревни Жмуровка 22 марта в 22.25. При разбирательстве установлено, что в Речицкий РОВД от матери поступило сообщение, что дочь потерялась. Со слов матери, дети играли во дворе, а затем женщина не могла найти своего ребенка.
Утонувшую девочку обнаружили на поверхности воды возле берега Днепра. Работники МЧС не привлекались.-0-