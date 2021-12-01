В Речицком районе в ДТП с двумя фурами погиб водитель

1 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе в ДТП в двумя большегрузами погиб 35-летний водитель одной из фур, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась 30 ноября примерно в 7.40 на дороге Р82 Октябрьский - Паричи - Речица. 35-летний водитель "Вольво" с полуприцепом, по предварительной информации, уснул за рулем, на закруглении дороги выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение с МАЗом с полуприцепом. Фуры съехали в кюветы и врезались в деревья.

Водитель "Вольво" погиб на месте происшествия, 57-летнего водителя МАЗа госпитализировали.

В УГАИ обратились к водителям: если чувствуется усталость и сонливость, ни в коем случае в таком состоянии нельзя садиться за руль. "Если вы почувствовали усталость в пути, обязательно остановитесь и отдохните. Так будете чувствовать себя уверенней за рулем и в безопасности", - рекомендовали госавтоинспекторы.

Кроме того, важно помнить о соблюдении скоростного режима. Из-за ухудшения погодных условий следует учитывать и состояние проезжей части, осадки, время суток, а также технические возможности транспортного средства.-0-