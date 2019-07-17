В Речицком районе вторые сутки ищут упавшего из лодки в Днепр рыбака

17 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе вторые сутки продолжаются поиски упавшего из лодки в Днепр рыбака, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Костюченко.

В понедельник 15 июля двое приятелей отправились порыбачить на Днепр вблизи деревни Жмуровка. Сплавлялись по реке на самодельной лодке. Один из них, мужчина 1957 года рождения, разместился в носовой части лодки. В какой-то момент он выпал и скрылся под водой. Его напарник сообщил о несчастном случае.

Работники Речицкой спасательной станции и маневренно-поисковая группа областного ОСВОДа незамедлительно выехали на место трагедии. Поиски рыбака продолжаются и в настоящее время.

В тот же день в Речицком районе трагедией закончилась рыбалка и для мужчины 1959 года рождения. Его тело обнаружили любители рыбной ловли на реке Днепр возле деревни Заспа примерно в 16.40. Мужчина в спасательном жилете находился на поверхности воды. Прибывшие спасатели подняли человека без признаков жизни на берег. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет названа причина смерти рыбака.

По предварительной информации, местный житель рыбачил с самодельной деревянной лодки. Плавсредство было подтоплено, из воды виднелась лишь его корма.

В обоих случаях проводится проверка, уточняются причины и обстоятельства инцидентов.

Сергей Костюченко напомнил о необходимости обязательного соблюдения правил безопасности на воде. "Любителям рыбной ловли не стоит отправляться на водоем в одиночестве. Необходимо использовать плавсредства, соответствующие всем требованиям по безопасности и зарегистрированные в государственной инспекции по маломерным судам. Обязательное условие - наличие личных спасательных средств. Жилет - гарантия того, что человек как минимум останется на поверхности, а также значительно увеличивает шансы на спасение в чрезвычайной ситуации", - уточнил он.-0-