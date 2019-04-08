В Речицком районе женщина подожгла дом односельчанки

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе женщина заблокировала дверь и подожгла дом односельчанки. Такая информация размещена на сайте УВД Гомельского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел в одной из деревень Речицкого района ночью. По предварительной информации, ему мог предшествовать возникший между женщинами конфликт.

Запертую в горящем доме сельчанку разбудил кот. Женщина сумела выбраться и вызвать на помощь спасателей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана.-0-