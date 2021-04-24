В результате столкновения двух автомобилей пострадали 7 человек

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24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/ На автодороге вблизи д.Раховичи Солигорского района 34-летний водитель автомобиля "Лада" на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Рено" под управлением 48-летнего жителя г.Солигорска. Такую информацию сообщает УВД Миноблисполкома.
В результате ДТП 7 человек получили ранения. Госпитализированы оба водителя, один пассажир "Рено" и 4 пассажира "Лады". На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. Проводится проверка.
Соблюдайте скоростной режим и снижайте скорость на закруглениях дорог!-0-