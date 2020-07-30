В Рогачеве мужчина отхлестал мальчика кепкой по лицу

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве мужчина отхлестал кепкой по лицу мальчика. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление информации и общественных связей МВД.

Инцидент произошел днем 17 июля. 31-летний житель райцентра ударил 9-летнего школьника. "Мальчик катался на велосипеде. Мужчина из соседнего дома попросил его остановиться, начал разговор на повышенных тонах, потом стал хватать парня за плечи, трясти из стороны в сторону, бросил на обочину его велосипед. Затем снял кепку и несколько раз ударил ею по лицу школьника", - рассказали в Рогачевском РОВД.

Увидев это, мама мальчика вызвала милицию. Материалы проверки правоохранители передали следователям.

По предварительным данным, накануне мальчик повздорил с сыном подозреваемого, поэтому мужчина решил проучить его. Также не последнюю роль в инциденте сыграло алкогольное опьянение фигуранта.-0-