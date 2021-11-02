В Рогачеве при пожаре погибли мужчина и женщина

Фото Гомельского областного УМЧС
2 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при пожаре дома в Рогачеве, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сигнал о пожаре жилого дома по ул. Розы Люксембург поступил сегодня в 3.18. Когда спасатели прибыли к месту вызова, горела кровля строения. При проведении разведки в доме на полу обнаружили мужчину 1988 года рождения и хозяйку дома 1963 года рождения. Работники скорой медицинской помощи констатировали смерть обоих.
Огонь уничтожил потолочное перекрытие, повреждены кровля и имущество в доме. Причину произошедшего устанавливают. Рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем при курении.-0-