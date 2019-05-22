В Рогачеве руку девочки зажало в аппарате с игрушками

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве спасатели помогли 9-летней девочке вытащить руку из вендингового аппарата с игрушками, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел вечером 21 мая. Девочка потянулась за прыгуном в аппарате, и ее левую руку зажало. Самостоятельно справиться ребенок не смог.
Работники МЧС разобрали аппарат и помогли девочке. Обошлось без госпитализации.-0-
Фото Гомельского областного управления МЧС
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