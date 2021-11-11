В Рогачеве вынесен приговор за публичное оскорбление Президента

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Рогачевского района постановил приговор по уголовному делу о публичном оскорблении Президента, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Фигурантом по делу проходил ранее судимый житель Рогачева. В середине октября этого года он был приговорен к 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима за организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, публичное оскорбление Президента и представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Позже был выявлен еще один эпизод. "21 сентября 2020 года в профиле социальной сети "ВКонтакте" обвиняемый разместил текстовые записи с прикрепленным к ним видеороликом, содержащим негативную оценку Президента Республики Беларусь. Предоставил указанный материал в открытом доступе для свободного просмотра и копирования неограниченному количеству пользователей в сети, чем публично оскорбил Президента в неприличной форме", - отметили в областном суде.

Приговором суда мужчина признан виновным в публичном оскорблении. На основании ч.1 ст.368 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы на срок с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-