В Рогачевском районе черные копатели устроили стрельбу из пистолета

22 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе черные копатели устроили стрельбу из самодельного пистолета. Информацию об этом опубликовала в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Жители одной из деревень района сообщили в РОВД о выстрелах во дворе односельчанина. На место направились сыщики и участковый. "По словам соседей, два местных жителя якобы повздорили между собой и подрались, с места конфликта слышалась стрельба. Также очевидцы рассказали, что перед этим видели, как на улице один из мужчин целился из винтовки в прохожего, а после пошел к дому, от которого и доносились выстрелы. Встретивший милиционеров владелец подворья опроверг версию односельчан. Однако правоохранители нашли в его доме патроны. Мужчину задержали. Другой же участник разборок закрылся в своем доме. Его задержали с помощью ОМОНа", - рассказал пресс-секретарь.

Как выяснилось, мужчины являются черными копателями. Они не только искали оружие, но и конструировали его. В тот день приятели выпили спиртное и решили пострелять из самодельного пистолета.

Правоохранители изъяли у мужчин арсенал оружия и боеприпасов: винтовку Мосина, обрезы, патроны, порох, самодельный боевой пистолет, переделанный из сигнального, а также пистолет-хлопушку и самодельный металлоискатель.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот оружия. Один из фигурантов привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, насилие в отношении должностного лица и угрозу убийством, другой - за кражу.-0-