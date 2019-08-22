В Рогачевском районе четверо работников похитили из хозяйства сельхозпродукцию более чем на Br1,15 тыс.

22 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Четверо работников хозяйства в Рогачевском районе подозреваются в хищении зерна и комбикорма, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями местного РОВД вышли на группу лиц, подозреваемых в присвоении либо растрате вверенного им имущества сельхозпредприятия. Так, 59-летняя кладовщица зернотока решила похитить зерно пшеницы, кукурузы и кукурузной муки, зерновую смесь из пшеницы и кукурузы, кормовую муку, комбикорм для КРС. "В одиночку организовать задуманное женщина не могла, поэтому договорилась о помощи с мужем и тремя работниками хозяйства", - рассказали в УВД.

С мая по середину августа 2019 года компания на личном и служебном транспорте вывезла со склада агропредприятия продукцию более чем на Br1,15 тыс. По данным правоохранителей, часть похищенного, более 2,7 т зерновых и комбикорма, была обнаружена по месту жительства подозреваемых. Остальное было продано или ушло на корм домашним животным.

Рогачевский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 211 УК Беларусь (присвоение либо растрата). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.-0-