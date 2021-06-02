В Рогачевском районе два дорожных рабочих пострадали в ДТП

2 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе произошло ДТП, в котором пострадали два дорожных рабочих, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 1 июня примерно в 15.30. 35-летний водитель на Renault Master ехал по ул.Зеленой деревни Ямное в направлении Бобруйска. "Отвлекся на звонок мобильного телефона и наехал на стоявший в полосе движения и обозначенный дорожными знаками автомобиль прикрытия ГАЗ 330232. От удара он покатился вперед и наехал на двух 61-летних дорожных рабочих", - рассказали в УГАИ.

Пострадавших госпитализировали в Рогачевскую ЦРБ.

В областной Госавтоинспекции напомнили: дорога - зона повышенной опасности. "Поэтому осторожность, внимательность и сосредоточенность превыше всего. В пути недопустимо отвлекаться на посторонние объекты, в том числе мобильные телефоны. Всегда двигайтесь с безопасной скоростью и следите за дорожной обстановкой. Помните, что, управляя любым видом транспорта, вы обязаны максимально ответственно подходить к соблюдению ПДД и собственной безопасности, а также к безопасности других участников движения", - подчеркнули в УГАИ.-0-