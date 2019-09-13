В Рогачевском районе горел комбайн

13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе в поле горел кормоуборочный комбайн, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Фото МЧС

Сообщение о том, что в поле возле деревни Старый Кривск горит кормоуборочный комбайн, принадлежащий местному предприятию, поступило 12 сентября в 14.23. Когда спасатели прибыли к месту вызова, комбайн, который работал на заготовке кукурузы, был охвачен огнем. Водитель комбайна до приезда подразделений МЧС пытался самостоятельно потушить огонь с использованием пяти огнетушителей, однако справиться с пламенем ему не удалось.

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил моторный отсек, кабину и два колеса комбайна. Пострадавших нет.

Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - механическое разрушение узлов и деталей.-0-