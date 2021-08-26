В Рогачевском районе легковушка съехала в кювет и врезалась в шлюз - пострадала пассажир

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26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Рогачевском районе водитель не справился с управлением автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.Инцидент произошел 25 августа в Рогачевском районе около 13.50. 53-летний водитель автомобиля "Ситроен С5" двигался на 18-м км автодороги Гадиловичи - Городец - Столпня. На закруглении дороги он неправильно выбрал скорость движения, из-за чего выехал на обочину, затем в кювет, где врезался в шлюз мелиоративного канала.В результате аварии получила телесные повреждения 64-летняя женщина-пассажир. С травмами ее госпитализировали в Рогачевскую ЦРБ.Госавтоинспекция напоминает: при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные техническими средствами организации дорожного движения, а так же интенсивность движения, обзорность дороги, дорожные, погодные условия и другие факторы.-0-