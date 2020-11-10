В Рогачевском районе легковушка врезалась в дерево - погиб мужчина

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе следователи работают на месте ДТП со смертельным исходом. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 8.00 в агрогородке Довск водитель Mitsubishi при обгоне не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии из салона автомобиля выбросило 42-летнего мужчину - от полученных травм он скончался на месте происшествия. Также в авто была 23-летняя девушка - ее в шоковом состоянии обнаружили недалеко от места ДТП. Ей оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия, в том числе и кто управлял автомобилем.

Следователи просят очевидцев обратиться по телефону 8(02339) 2-10-35.-0-