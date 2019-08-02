В Рогачевском районе механизатор получил травмы при чистке жатки комбайна

2 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе на поле механизатор получил травмы ног и рук при чистке жатки комбайна. РОСК проводит проверку по этому факту, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

ЧП произошло вблизи деревни Высокое на поле КСУП "Высокий" 1 августа примерно в 19.30. Предварительно установлено, что мужчина 1967 года рождения остановил комбайн, чтобы почистить жатку, и в процессе ее чистки получил раны ног и порезы рук. Механизатора госпитализировали. Угрозы его жизни нет.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту травмирования мужчины, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.-0-