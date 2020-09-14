В Рогачевском районе мужчина пытался потушить пожар и получил ожоги

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель деревни Остров Рогачевского района пытался потушить пожар дома и получил ожоги, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре поступила в службу спасения 13 сентября в 12.37. До прибытия подразделений МЧС хозяин 1966 года рождения с супругой самостоятельно покинули горящее строение. Однако при попытке самостоятельно потушить пожар мужчина получил ожоги и отравление продуктами горения. Его госпитализировали.

Спасатели ликвидировали пожар. Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, имущество внутри.

Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-