В Рогачевском районе мужчина разбирал дом, и на него обрушился потолок

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе мужчина разбирал дом, и на него обрушилось потолочное перекрытие. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

"26 марта в 17.00 в службу спасения по телефону 101 поступило сообщение о том, что произошло частичное обрушение потолочного перекрытия нежилого кирпичного дома и под обрушившимися строительными конструкциями зажат человек", - рассказали в МЧС.

По прибытии к месту вызова спасателей на улицу Гагарина в деревне Шапчицы Рогачевского района было установлено, что под обрушившимися строительными конструкциями оказался зажат мужчина 1967 года рождения, неработающий, который разбирал данное домовладение, и в результате на него обрушилась деревянная балка потолочного перекрытия.

Начальник караула пожарной части №2 Андрей Кажан первым обнаружил мужчину под обрушившимися конструкциями. "Когда я подошел к месту обрушения, то услышал стоны и просьбы о помощи мужчины. Поддерживая с ним разговор, старался успокоить. Одновременно совместно с пожарными при помощи гидравлического инструмента мы приподняли балку и освободили мужчину, а затем вывели его на улицу. Его осмотрели работники скорой медицинской помощи и сказали, что в госпитализации он не нуждается", - рассказал спасатель.-0-