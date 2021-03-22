В Рогачевском районе нашли тела трех мужчин в поле

22 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе нашли тела трех мужчин. Рогачевский РОСК устанавливает обстоятельства случившегося, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Житель деревни Малые Стрелки обнаружил тела примерно в 2,5 км от населенного пункта 12 марта. В поле стояла гужевая повозка, на ней и рядом были тела трех мужчин из соседней деревни. Сельчанин сообщил об этом в милицию.

При первичном осмотре следственно-оперативная группа не обнаружила видимых телесных повреждений. Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.-0-