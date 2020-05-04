В Рогачевском районе обнаружены останки солдата

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рогачевский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту обнаружения костных останков человека, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Житель Рогачева нашел фрагменты костей и несколько старых, покрытых ржавчиной предметов в лесу недалеко от деревни Стреньки в конце марта. О находке сообщил в милицию.

На месте работала следственно-оперативная группа. "При осмотре были изъяты костные останки человека, а также часть лопаты, детали ремня и обуви, алюминиевая ложка, гильзы и военная каска, в которой находились фрагменты документов", - рассказала Мария Кривоногова.

Останки были направлены в УГКСЭ по Гомельской области на медико-криминалистическую экспертизу. А фрагменты документов исследовали в управлении по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси.

Фото УГКСЭ по Гомельской области

"Согласно поступившим следователям результатам исследования, фрагменты являются частями военного билета рядового Петра Моисеевича Фещенко, уроженца деревни Уласы Комаринского района Полесской области (ныне территория Хойникского района Гомельской области), который числился как пропавший без вести в годы войны", - отметили в УСК.

В настоящее время устанавливают родственников военнослужащего. После завершения проверки костные останки будут переданы для захоронения и увековечения памяти о погибшем.-0-