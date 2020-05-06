В Рогачевском районе пенсионер угрожал ножом продавцу

6 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер в Рогачевском районе угрожал ножом продавцу и заставил односельчанина пить с ним похищенное вино, сообщили БЕЛТА в МВД.

О происшествии в Рогачевский РОВД сообщила продавец сельского магазина. Женщина просила задержать буйного посетителя.

Милиционеры застали 67-летнего мужчину возле торговой точки. Выяснилось, что он пришел туда пьяным и устроил скандал. "Продавец попыталась вывести пенсионера на улицу. Однако мужчина достал из сапога нож и начал угрожать женщине расправой, а затем потребовал отдать ему бутылку вина", - рассказали в Рогачевском РОВД.

Похищенное спиртное подозреваемый распил сразу возле магазина. "Компанию ему составил односельчанин, правда, не добровольно, а под угрозой ножа", - уточнили в МВД.

Сельчанина задержали. Возбуждены уголовные дела сразу по двум фактам. За разбой и особо злостное хулиганство пенсионеру грозит лишение свободы до 10 лет.-0-