17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе пенсионерка упала в колодец, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о том, что в питьевой колодец в деревне Омельно провалилась женщина 1940 года рождения, поступила спасателям днем 16 июня.

"Набирая воду, пенсионерка оступилась и упала в питьевой колодец во дворе дома. До прибытия подразделений МЧС женщина находилась по плечи в воде, держась руками за стены колодца", - рассказали в управлении. Как уточнили спасатели, диаметр колодца - 1,5 м, глубина - 8 м, уровень воды достигал 4 м.

Работники МЧС помогли женщине выбраться из колодца. Ее передали сотрудникам скорой медицинской помощи.-0-