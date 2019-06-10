В Рогачевском районе причиной пожара в хозпостройке мог стать удар молнии

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Причиной пожара в хозпостройке в Рогачевском районе мог стать удар молнии, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Информация о возгорании деревянного сарая в деревне Волоки поступила спасателям днем 9 июня. Огнем уничтожена кровля и повреждены стены строения. Как рассказали в управлении, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - удар молнии.
За сутки в регионе зарегистрировано три пожара, на которых были повреждены две единицы техники. Также ликвидирован торфяной пожар на 0,3 га в Лоевском районе.-0-
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